160 тысяч японцев эвакуируют из-за стихии

В японской Тибе почти 160 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна «Юаньян»

Власти соседней с Токио японской префектуры Тиба вынесли предписание об эвакуации почти 160 тысяч жителей из-за угрозы наводнений и оползней на фоне прохождения тайфуна «Юаньян». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно произведенным агентством подсчетам, сделанным на основании обнародованных на сайте администрации данных, в настоящее время предписания об эвакуации четвертого из пяти уровней действует для 156 697 человек.

В этом сезоне тайфун «Юаньян» получил 13 порядковый номер. Он проходит в 150 километрах к югу от префектуры Вакаяма и движется на северо-восток со скоростью 15 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 996 гектопаскалей. Скорость ветра в эпицентре — 20 метров в секунду, а при порывах — до 30 метров в секунду.

В связи с приближением тайфуна в некоторых районах было отменено движение поездов и перекрыты скоростные дороги. Некоторые образовательные учреждения приняли решение отменить занятия в пятницу, 8 сентября.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона человек пострадали от тайфунов «Хайку» и «Саола» на Филиппинах. Стихийные бедствия так или иначе коснулись восьми регионов, 28 провинций, 193 городов и муниципалитетов, а также 1,7 тысячи барангаев.