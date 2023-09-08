Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:09, 8 сентября 2023Мир

160 тысяч японцев эвакуируют из-за стихии

В японской Тибе почти 160 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна «Юаньян»

Власти соседней с Токио японской префектуры Тиба вынесли предписание об эвакуации почти 160 тысяч жителей из-за угрозы наводнений и оползней на фоне прохождения тайфуна «Юаньян». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно произведенным агентством подсчетам, сделанным на основании обнародованных на сайте администрации данных, в настоящее время предписания об эвакуации четвертого из пяти уровней действует для 156 697 человек.

В этом сезоне тайфун «Юаньян» получил 13 порядковый номер. Он проходит в 150 километрах к югу от префектуры Вакаяма и движется на северо-восток со скоростью 15 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 996 гектопаскалей. Скорость ветра в эпицентре — 20 метров в секунду, а при порывах — до 30 метров в секунду.

В связи с приближением тайфуна в некоторых районах было отменено движение поездов и перекрыты скоростные дороги. Некоторые образовательные учреждения приняли решение отменить занятия в пятницу, 8 сентября.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона человек пострадали от тайфунов «Хайку» и «Саола» на Филиппинах. Стихийные бедствия так или иначе коснулись восьми регионов, 28 провинций, 193 городов и муниципалитетов, а также 1,7 тысячи барангаев.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах в ВСУ по свержению Зеленского

    В России отвергли обвинения во вмешательстве в канадские выборы

    160 тысяч японцев эвакуируют из-за стихии

    Экономист допустил новое повышение ключевой ставки

    Сексолог дала совет два года терпящей преждевременную эякуляцию партнера женщине

    Перечислены собирающиеся посетить ВЭФ во Владивостоке иностранные делегации

    Москвич на самокате выстрелил себе в штаны из ракетницы

    В российском городе родилась «Армия — сила народа»

    Гормональная контрацепция при приеме с обезболивающими увеличила риск тромбоза

    Герой России рассказал об изучении трофейных мин российскими военными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости