В Белоруссии назвали цинизмом комментарии Запада об ограничении обмена паспортов

МИД Белоруссии назвал цинизмом заявления Запада об ограничении обмена паспортов

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз назвал верхом цинизма комментарии Запада по поводу ограничения обмена паспортов республики за границей. Его слова приводятся на официальном сайте МИД Белоруссии.

По его словам, США являются одним из мировых лидеров по ограничению прав собственных граждан. Белорусский дипломат напомнил о слежке за гражданами, беспочвенных арестах, санкционированных пытках, проводимых американскими властями.

«Так что заявления Госдепа и Европейской службы внешних действий о беспокойстве за белорусских граждан — это верх цинизма. Но если они хотят об этом поговорить, то мы всегда готовы. Однако лишь к взаимоуважительному диалогу. А вот читать лекции — это не к нам, не к независимой Беларуси», — сказал Глаз.

Накануне стало известно, что белорусские дипломатические миссии перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, которые проживают за границей. Теперь это можно сделать только в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства.