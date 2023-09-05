Проживающим за границей белорусам перестанут выдавать паспорта

Гражданам Белоруссии, проживающим за границей, не будут выдавать паспорта

Белорусские дипломатические миссии перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, которые проживают за границей. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Ранее белорусы, постоянно проживающие за пределами страны, а также состоящие на консульском учете, могли получить или обменять паспорт в посольствах и консульствах. Теперь это можно сделать только в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства, в отдельно прописанных случаях — в МИДе республики. В то же время для тех, кто уже подал документы о получении нового паспорта за границей, сохраняется прежний порядок.

Согласно документу, оформить сделки с имуществом и выполнить ряд административных процедур можно при личном обращении или на основании доверенности, которая была оформлена на территории Белоруссии.

В апреле генпрокурор Белоруссии Андрей Швед назвал число желающих вернуться в страну оппозиционеров, которые уехали после президентских выборов 2020 года.