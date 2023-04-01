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20:59, 1 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии назвали число желающих вернуться в страну оппозиционеров

Генпрокуратура Белоруссии: от желающих вернуться оппозиционеров поступило 56 заявлений

Фото: Egor Kunovsky / Unsplash

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед назвал число желающих вернуться в страну оппозиционеров. В интервью телеканалу ОНТ он сообщил, что в комиссию по рассмотрению заявлений от граждан, уехавших после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться назад в республику, поступило 56 обращений.

«Материалы готовятся к заседанию комиссии. Думаю, в ближайшее время первую часть этих обращений мы рассмотрим в установленном указом порядке»,— сообщил он.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину гражданами, которые ранее совершили правонарушения.

Ранее белорусский лидер заявлял, что Запад готов использовать беглых граждан республики для открытия второго фронта. До этого он утверждал, что оппозиция пытается свергнуть власть в Белоруссии, создать там новую Украину и присоединить к НАТО.

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Варвара Кошечкина
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