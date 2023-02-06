Лукашенко создал комиссию для работы с желающими вернуться на родину

Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину гражданами, которые ранее совершили правонарушения. Об этом глава республики сообщил во время заслушивания доклада генерального прокурора страны Андрея Шведа, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в рамках работы комиссии следует обратить внимание не только на беглых, но и на тех, кто «из-под плинтуса вылезет». «Они же понимают, что мы их все равно найдем. Кто-то обратится в комиссию. Вы в комиссии уже разберетесь», — отметил президент.

Уточняется, что в состав созданной комиссии вошли люди, которые пострадали в результате совершенных правонарушений. По мнению главы государства, подобный подход даст обществу понимание, что решения принимают не только он, генпрокурор и «прочие люди, облеченные властью».

Ранее Лукашенко заявлял, что Запад готов использовать беглых граждан республики для открытия второго фронта. До этого он утверждал, что оппозиция пытается свергнуть власть в Белоруссии, создать там новую Украину и присоединить к НАТО.