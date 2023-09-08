Оценена опасность бушующего в Японии тайфуна для России

Метеоролог Шувалов: тайфун «Юаньян» не представляет опасности для России

Бушующий в Японии тайфун «Юаньян» не представляет угрозы для российских регионов. Опасность стихийного бедствия для страны оценил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передают «Известия».

По словам эксперта, тайфун угрожает только восточному побережью Японских островов. Согласно разным оценкам, в этой местности может выпасть от 100 до 200 миллиметров осадков. Шувалов отметил, что такое количество является «очень значительным».

При этом даже если «Юаньян» продвинется дальше, серьезных последствий ожидать не стоит. «Есть небольшая вероятность того, что тайфун заденет крайний юг Курильской гряды, но таких интенсивных осадков там уже не будет», — пояснил метеоролог.

В августе стало известно, что из-за сильного тропического тайфуна «Ханун» в Японии без света остались около 200 тысяч домохозяйств. Кроме того, не менее 25 человек пострадали из-за стихии. Скорость ветра достигла 15 километров в час, из-за непогоды несколько автомобилей и деревьев оказались перевернуты.