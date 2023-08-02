Сильный тайфун оставил без света сотни тысяч японцев

Тропический тайфун «Ханун» в Японии оставил без света более 200 тысяч домов

Из-за сильного тропического тайфуна «Ханун» в Японии без света остались несколько сотен тысяч домохозяйств. Десятки людей пострадали, сообщает Reuters.

В среду, 2 августа, сильный ветер обрушился на остров Окинава, где повредил линии электропередачи. В результате без света остались более 200 тысяч домов. Не менее 25 человек пострадали из-за стихии.

Скорость ветра достигла 15 километров в час. В итоге почти 700 тысячам человек было рекомендовано эвакуироваться. Ветер перевернул автомобили и повалил деревья. За сутки в некоторых частях острова выпало более 250 миллиметров осадков.

Ранее стало известно, что в китайском Пекине в результате ливней, вызванных супертайфуном «Доксури», пострадали более 44,6 тысячи человек. В общей сложности из небезопасных частей города эвакуировали 127 тысяч жителей.