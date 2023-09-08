Российскую мегатрассу сделают удобнее для одного типа машин

«Автодор»: все заправки на трассе М-12 снабдят зарядками для электрокаров

Все заправки, расположенные на трассе М-12 Москва — Казань снабдят зарядными устройствами для электрокаров. Сделать российскую мегатрассу удобнее для этого типа машин к 2024 году пообещал заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев, передает ТАСС.

«Электрозаправка будет запланирована в рамках каждого из объектов. И если я говорю, что с каждой стороны у нас открывается 8, то есть каждые 100 километров — многофункциональные заправочные комплексы, то, по сути, в начале следующего года можно уже будет планировать поездки и на электромобиле также», — пояснил Макиев.

Замглавы «Автодора» добавил, что сейчас на участке М-12 до Арзамаса есть четыре многофункциональные зоны (МФЗ) и шесть временных контейнерных АЗС. До конца 2023 года к моменту открытия трассы до Казани число МФЗ увеличится до 16, а к 2024-му — до 32. «Рассчитываем, что в следующем году к весне все объекты уже на постоянной основе будут подключены», — уточнил Макиев.

Ранее президент России Владимир Путин открыл в новый участок трассы М-12 Москва — Казань. Дорога связала столицу с городом Арзамасом в Нижегородской области. Общая протяженность участка достигла 415 километров. Время в пути сократилось до 6,5 часа — таким образом водители экономят более пяти часов. Завершить строительство М-12 власти планируют в декабре 2023 года.