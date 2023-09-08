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18:34, 8 сентября 2023Мир

В США развеяли надежды Украины на западное оружие

Экс-морпех США Хо: западное оружие не поможет Украине победить Россию

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Экс-морпех США, ветеран войны в Ираке Мэтью Хо счел, что западное оружие не поможет Украине победить Россию в конфликте. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Предположения о том, что поставка новых видов оружия изменит ситуацию на поле боя и поможет ВСУ победить — сплошные заблуждения. Мы видели это на примере противотанковых комплексов Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, РСЗО HIMARS, ракет Storm Shadow, танков Challenger и т.д.», — заявил военный.

Он также подчеркнул, что власти Украины не учитывают фактор устаревания вооружений. Несмотря на формирование коалиции по поставкам американских истребителей F-16, многие из них устарели. Срок многих из них он оценил более чем в сорок лет.

Хо также добавил, что на каждую поставляемую единицу западного оружия Россия способна производить собственное, отвечающее западным стандартам.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что конфликт на Украине показал уязвимость НАТО перед российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По его словам, российская сторона в ходе боевых действий поняла значимость дронов в бою и переформатировала свою армию. В свою очередь, Североатлантический альянс действует «по старинке», отметил Риттер.

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    Максим Габриелян
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