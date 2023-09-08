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14:56, 8 сентября 2023Мир

В США рассказали о ловушке России для ВСУ

WP: России выстроила мощнейшую продуманную линию обороны, ВСУ завязли
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система обороны, выстроенная перед началом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), стала настоящей ловушкой для Киева. Об этом рассказали в газете The Washington Post со ссылкой на бывшего морпеха США и военного эксперта Марка Канциана.

Он подчеркнул, что для успешного наступления необходим как минимум трехкратный перевес для прорыва линии обороны. Однако российская оборонительная система оказалось настолько мощной и детально продуманной, что ВСУ требуется гораздо больший численный перевес.

«Российские артиллерийские установки, также играющие ключевую роль в обороне, имеют передовые технологии, способны распознавать новые цели и наносить удары за считаные минуты», — отметили в газете.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал, что российские войска могут окружить Харьков в ходе успешного наступления. Он также отметил, что провал контрнаступления ВСУ был подготовленной Россией «ловушкой» для Киева.

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    Максим Габриелян
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