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13:08, 8 сентября 2023Мир

В США предсказали окружение Россией Харькова

Полковник США Макгрегор: российские силы окружат Харьков после наступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Wikimedia

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал, что российские войска могут окружить Харьков в ходе успешного наступления. Об этом он заявил в интервью немецкому Youtube-каналу Die Weltwoche.

«Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков», — заявил военный аналитик.

Он также отметил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подготовленной Россией «ловушкой» для Киева. Благодаря отлаженной системе разведки российские войска способны обнаружить и уничтожить большинство целей, что делает украинское контрнаступление бессмысленным.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предупредил Украину о способности России взять Одессу и Харьков. Он отметил, что если Киев не потребует переговоров и попробует затянуть конфликт далее, это может обернуться значительными территориальными потерями.

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    Максим Габриелян
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