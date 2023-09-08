Полковник США Макгрегор: российские силы окружат Харьков после наступления ВСУ

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал, что российские войска могут окружить Харьков в ходе успешного наступления. Об этом он заявил в интервью немецкому Youtube-каналу Die Weltwoche.

«Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков», — заявил военный аналитик.

Он также отметил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подготовленной Россией «ловушкой» для Киева. Благодаря отлаженной системе разведки российские войска способны обнаружить и уничтожить большинство целей, что делает украинское контрнаступление бессмысленным.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предупредил Украину о способности России взять Одессу и Харьков. Он отметил, что если Киев не потребует переговоров и попробует затянуть конфликт далее, это может обернуться значительными территориальными потерями.