Чиновников богатого пригорода в США пристыдили за «симуляцию бедности»

BI: власти пригорода Иллинойса подверглись критике за акцию «симуляции бедности»

Муниципальные чиновники богатого пригорода Иллинойса подверглись критике со стороны местных жителей за намерение провести акцию «симуляции бедности». Об этом сообщает Business Insider (BI).

Мероприятие продолжительностью 2,5 часа изначально должно было состояться 9 сентября в бывшем загородном клубе Highland Park, который местные власти перепрофилировали в 1990-х годах в центр для пожилых людей, городской парк и место проведения частных мероприятий. Объект расположен в престижном одноименном городе, пользующемся популярностью у известных спортсменов и музыкантов.

По задумке авторов, акция должна была привлечь внимание общественности к проблеме социального неравенства, образования и улучшения качества местной системы здравоохранения. «Все желающие почувствуют, на что похож "месяц" в бедности», — говорилось в анонсе. В мероприятии предполагалось участие около 100 человек.

Организаторы хотели предложить желающим представить себя в жизненной ситуации, где им придется сделать «трудный выбор, последствия которого могут негативно повлиять на их семьи». Однако далеко не все пользователи социальных сетей отнеслись с пониманием к «симуляции бедности».

Так, владелец одного из аккаунтов усомнился в реалистичности подобной акции и назвал ее «полным промахом». «Ничто в том, чтобы провести несколько часов в загородном клубе, не имитирует жизнь в бедности», — написал он в комментариях к посту. Другой пользователь счел подобную акцию «абсолютным позором». В итоге после недовольства граждан в соцсетях муниципалитет принял решение отказаться от проведения акции в поддержку бедных слоев населения.

В конце августа аналитики Азиатского банка развития (ADB) сообщили, что в 2022 году 155,2 миллиона граждан развивающихся стран региона проживали в состоянии крайней нищеты. Аномальный всплеск бедности они связали с негативными последствиями пандемии COVID-19 и удорожания стоимости жизни. В результате суммарное число бедных оказалось на 68 миллионов человек больше, чем предполагали более ранние прогнозы экспертов.