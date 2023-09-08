Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:48, 8 сентября 2023Экономика

Чиновников богатого пригорода в США пристыдили за «симуляцию бедности»

BI: власти пригорода Иллинойса подверглись критике за акцию «симуляции бедности»

Фото: Mick Haupt / Unsplash

Муниципальные чиновники богатого пригорода Иллинойса подверглись критике со стороны местных жителей за намерение провести акцию «симуляции бедности». Об этом сообщает Business Insider (BI).

Мероприятие продолжительностью 2,5 часа изначально должно было состояться 9 сентября в бывшем загородном клубе Highland Park, который местные власти перепрофилировали в 1990-х годах в центр для пожилых людей, городской парк и место проведения частных мероприятий. Объект расположен в престижном одноименном городе, пользующемся популярностью у известных спортсменов и музыкантов.

По задумке авторов, акция должна была привлечь внимание общественности к проблеме социального неравенства, образования и улучшения качества местной системы здравоохранения. «Все желающие почувствуют, на что похож "месяц" в бедности», — говорилось в анонсе. В мероприятии предполагалось участие около 100 человек.

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

Организаторы хотели предложить желающим представить себя в жизненной ситуации, где им придется сделать «трудный выбор, последствия которого могут негативно повлиять на их семьи». Однако далеко не все пользователи социальных сетей отнеслись с пониманием к «симуляции бедности».

Так, владелец одного из аккаунтов усомнился в реалистичности подобной акции и назвал ее «полным промахом». «Ничто в том, чтобы провести несколько часов в загородном клубе, не имитирует жизнь в бедности», — написал он в комментариях к посту. Другой пользователь счел подобную акцию «абсолютным позором». В итоге после недовольства граждан в соцсетях муниципалитет принял решение отказаться от проведения акции в поддержку бедных слоев населения.

В конце августа аналитики Азиатского банка развития (ADB) сообщили, что в 2022 году 155,2 миллиона граждан развивающихся стран региона проживали в состоянии крайней нищеты. Аномальный всплеск бедности они связали с негативными последствиями пандемии COVID-19 и удорожания стоимости жизни. В результате суммарное число бедных оказалось на 68 миллионов человек больше, чем предполагали более ранние прогнозы экспертов.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Посла Армении вызвали в МИД России из-за «недружественных шагов» республики

    В российском городе мужчина опоил иностранку и обокрал ее на 700 тысяч рублей

    Психолог указал на тревожную особенность новых тату Бритни Спирс

    Апельсины в России обновили рекорд по росту цен

    Джулия Фокс вышла в свет в откровенном наряде из наручных часов

    На Украине отказались от ослабления санкций против России ради зерновой сделки

    На устройствах Apple нашли опасную уязвимость

    Стюардесса раскрыла правильный рацион перед полетом

    Россия начала поставку миллиона тонн зерна нуждающимся странам

    Владимир Путин подарил Дивеевскому монастырю икону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости