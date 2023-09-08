Большинство россиян заявили об ускорении роста цен

ФОМ: ускорение роста цен ощутили в августе 56 процентов россиян

Более половины опрошенных россиян (56 процентов) заявили, что по их ощущениям цены на основные продукты, товары и услуги росли в августе 2023 года быстрее, чем раньше, следует из результатов исследования, приведенных на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По сравнению с данными, который ФОМ получил месяцем ранее, таких респондентов стало на семь процентов больше. В этот раз фонд с 1 по 3 сентября опросил 1,5 тысячи жителей 53 регионов России, которым уже исполнилось 18 лет.

Отмечается, что еще 24 процента участников исследования считают, что темпы роста цен за последний месяц не изменились, а об их замедлении заявили только 4 процента респондентов.

Продолжает увеличиваться доля граждан, ощутивших рост цен на мясо и птицу. В этот раз таких оказалось 46 процентов, тогда как 25 августа их было 40 процентов, а 23 июля — только 32 процента. Таким образом, в течение двух месяцев число россиян, заявивших о росте цен на мясо, выросло почти в полтора раза.

Ранее Банк России сообщил, что оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в августе 2023 года составила 11,5 процента, что на 0,4 процентного пункта превышает показатель июля и на 1 процентный пункт больше, чем в среднем с апреля по июнь. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, к началу сентября показатель роста цен в России приблизился к верхней границе годового прогноза Центробанка по инфляции в 5-6,5 процента.