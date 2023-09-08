Россиянам назвали минимальную стоимость туров в Узбекистан

АТОР: неделя в отеле «две звезды» в Узбекистане стоит 20 тысяч рублей на двоих

Российским туристам назвали минимальную стоимость туров в Узбекистан осенью 2023 года. Данными поделилась Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В Coral Travel рассказали, что семь ночей в пятизвездочном отеле в Самарканде с завтраками стоят от 220 тысяч рублей на двоих. Аналогичная поездка в отель «четыре звезды» в Бухаре обойдется в 88 тысяч, а за отдых в трехзвездочной гостинице нужно будет заплатить около 57 тысяч, причем эти пакеты включают только проживание. В отелях категории «две звезды» можно вдвоем остановиться на неделю за 20 тысяч рублей.

Pegas Touristic предлагает путевки с перелетом, медицинской страховкой и индивидуальным трансфером. Семь ночей в отеле «пять звезд» в Ташкенте с завтраками стоят от 250 тысяч рублей на двоих, в четырехзвездочной гостинице — от 145 тысяч, в трехзвездочной — от 134 тысяч.

По данным АТОР, стоимость экскурсионного тура по Узбекистану стартует от 37 тысяч рублей с человека, а перелет из Москвы в сентябре обходится примерно в 30-40 тысяч рублей в обе стороны.

Ранее в АТОР рассказали, что самый бюджетный тур в Европу осенью 2023 года обойдется в 73 тысячи рублей на двоих. Столько стоит отдых в Италии без учета визы и авиабилетов.