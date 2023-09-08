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20:52, 8 сентября 2023Забота о себе

Врачи спасли укушенного черной вдовой россиянина

В Ростове-на-Дону врачи спасли мужчину, которого в стопу укусил паук-каракурт

Фото: Jared Subia / Unsplash

В Ростове-на-Дону врачи городской больницы №20 спасли мужчину, страдавшего от осложнений после укуса паука-каракурта (черной вдовы). Об этом сообщает сайт donland.ru со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Ростовской области Елену Теплякову.

Она рассказала, что паук напал на мужчину во дворе частного дома. По ее словам, почувствовав острую боль в стопе, мужчина осторожно снял членистоногое с кожи, поместил его в импровизированный контейнер и прибыл на прием к врачу-травматологу. Во время оказания первой помощи укушенному пациенту резко стало хуже: у него появились боли в животе, руках, ногах, спине, одышка, выраженная слабость, потливость. Мужчина потерял сознание и был экстренно госпитализирован в анестезиолого-реанимационное отделение.

После проведения дезинтоксикационной терапии россиянин находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке. «Обращаем внимание жителей города и области о необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью в подобных случаях. Самолечение после укуса паука недопустимо», — заключила Теплякова.

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Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков назвал порядок действий при укусе осы. Он отметил, что осы не оставляют жало, поэтому сначала к месту укуса нужно приложить что-то холодное или использовать специальное средство от насекомых с охлаждающим эффектом, чтобы уменьшить отек.

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    Александра Лисица
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