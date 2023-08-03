Россиянам назвали порядок действий при укусе осы

Врач Шеляков: после укуса осы нужно наложить компресс и принять антигистаминное

Чтобы избежать аллергической реакции и тяжелых последствий, после укуса осы стоит предпринять ряд действий, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Их порядок он назвал в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что осы не оставляют жало, поэтому сначала к месту укуса нужно приложить что-то холодное или использовать специальное средство от насекомых с охлаждающим эффектом, чтобы уменьшить отек. «Также советую наложить компресс с содой, чтобы уменьшить ощущение жжения и принять антигистаминное лекарство в случае, если у человека есть склонность к аллергии», — добавил Шеляков.

По словам врача, если после укуса человек начал задыхаться и страдать от головокружения и тошноты, необходимо срочно обратиться к врачу. Шеляков подчеркнул, что к яду более чувствительны аллергики, дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал об угрожающих жизни укусах насекомых. По его словам, опасным для жизни может быть укус в область груди, шеи или лица.