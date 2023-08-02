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13:54, 2 августа 2023Забота о себе

Врач предупредил об угрожающих жизни укусах насекомых

Врач Шеляков: укус пчелы или осы в области груди или лица может угрожать жизни

Фото: hp koch / Unsplash

Некоторые укусы жалящих насекомых могут быть особенно опасны для человека, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Об угрожающих жизни укусах он рассказал в беседе с News.ru.

По его словам, опасным для жизни может быть укус насекомого в область груди, шеи или лица. «Были ситуации, когда люди осуществляли прогулки на велосипеде и осы залетали в рот и жалили прямо в горло», — рассказал Шеляков.

Он уточнил, что к увеличению числа пчел, шмелей и ос ведет жаркая погода. Летом Шеляков порекомендовал пользоваться средствами защиты от насекомых. Особенно, подчеркнул он, защита важна для тех, кто подвержен аллергии.

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    Александра Лисица
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