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10:45, 26 июля 2023Забота о себе

У женщины появилась редкая аллергия после укуса клеща

People: 30-летняя Кэти Каходж страдает аллергией на мясо из-за редкого синдрома альфа-гал

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У 30-летней американки после укуса клеща появилась аллергия, из-за которой она задыхается, если съест мясо или молочные продукты. Об этом редком синдроме рассказал журнал People.

Жительница американского штата Миссури Кэти Каходж впервые почувствовала симптомы аллергии в 2020 году, спустя пару недель после укуса клеща. Она вспоминает, что чувствовала учащенное сердцебиение, ей было трудно дышать. Однако женщина не предполагала, что именно с ней происходит, и думала, что страдает от панических атак и тревоги. О возможной аллергии на мясо, которая появляется после укуса клеща, ей рассказала медсестра в больнице. «Это была самая безумная вещь, которую я когда-либо слышала», — призналась Каходж.

Несмотря на сомнения, девушка сдала тест на аллергию, но дождаться результатов не успела — однажды утром у нее началась сильная аллергическая реакция после съеденного бутерброда с сыром и колбасой. Каходж увезли в больницу, где стабилизировали ее состояние и подтвердили предположение об аллергии. Выяснилось, что укус спровоцировал в организме Кейт синдром альфа-гал. Это неизлечимое и малоизученное заболевание, из-за которого человек задыхается после употребления красного мяса или молочных продуктов.

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Кэти Каходж рассказала, что, выйдя из больницы, стала бояться еды, поскольку оказалось, что вызывающие у нее приступы ингредиенты содержатся в большинстве привычных продуктов. Она вспоминает, что за полгода похудела более чем на 13,5 килограмма, так как ела только овощи и курицу. Однако в конце концов она смогла вернуться к обычной жизни, научилась выбирать и готовить подходящую для себя пищу и снова стала ходить в походы, которые забросила после укуса клеща.

Ранее сообщалось, что 35-летний мужчина лишился обеих рук и ступней после укуса крысиной блохи. Врачи выяснили, что насекомое являлось переносчиком сыпного тифа, который вызвал сепсис.

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    Екатерина Улитина
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