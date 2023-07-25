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12:55, 25 июля 2023Забота о себе

Мужчина лишился рук и ступней после укуса крысиной блохи

People: 35-летний Майкл Колхоф лишился обеих рук из-за заражения сыпным тифом

Фото: Unsplash

35-летний американец Майкл Колхоф из Хьюстона перенес ампутацию обеих рук и частей ступней из-за заражения сыпным тифом после укуса блохи. Об этом сообщает People.

Мать мужчины Джей Лин Хардуэй рассказала, что болезнь начиналась с симптомов гриппа — озноба, лихорадки и ломоты в теле. Однако состояние ее сына быстро ухудшалось. На следующий день после госпитализации, 20 июня, у него произошел септический шок и начался отказ внутренних органов. По результатам анализов врачи диагностировали у него сыпной тиф — заболевание, которое передается человеку через укусы крысиных блох.

На руках и ногах Майкла началась гангрена из-за недостатка кровообращения. Медикам, которые боролись за его жизнь, пришлось ампутировать обе руки до локтя. Кроме того, мужчина лишился пальцев на ногах и части ступней. «На данный момент мы не знаем, насколько удастся сохранить ноги», — призналась Хардуэй. Она добавила, что, несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, ее сын идет на поправку, может дышать самостоятельно и находится в сознании.

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    Екатерина Улитина
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