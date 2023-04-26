Мужчина лишился ноги из-за царапины на пятке

Newsweek: американец лишился ноги из-за сепсиса

41-летний американец из города Исли, штат Южная Каролина, лишился ноги из-за сепсиса после того, как случайно поранил ногу во время пробежки. Историю мужчины опубликовал журнал Newsweek.

Стив Райс рассказал, что вернувшись домой после пробежки и обнаружив царапину на пятке, немедленно обработал ее мазью и антибиотиком. Однако через два дня его состояние ухудшилось. По его словам, в течение 48 часов он почти не осознавал, что делает. «Похоже, я снял одежду и ходил по квартире обнаженным. Прошел из своей комнаты к холодильнику, схватил огромный кувшин с яблочным соком и носил его с собой в течение 12 часов, как будто он был моим ребенком или что-то в этом роде. Никто не мог меня заставить отдать его», — рассказал он.

Мужчина не подпускал к себе врачей скорой помощи, которых вызвали обеспокоенные родственники. Лишь когда Райс совсем обессилел и не мог сопротивляться, его удалось увезти в больницу. Там медики обнаружили, что небольшая рана стала причиной сепсиса, который, в свою очередь, спровоцировал психоз. Американец добавил, что врачи пытались спасти его ногу, но в итоге приняли решение ампутировать ее ниже колена.

Главный врач больницы в Денвере (Колорадо, США) Кевин Чанг рассказал Newsweek, что психические отклонения являются распространенным признаком сепсиса, о котором многие люди не догадываются. По его словам, пациенты могут впасть в летаргический сон, испытывать чувство эйфории или наоборот угнетенность сознания. Иногда они бредят или ведут себя агрессивно. Эти симптомы сопровождаются учащенным дыханием и пониженным артериальным давлением.

Врач добавил, что у разных пациентов симптомы сепсиса сильно отличаются. «Например, у некоторых пациентов может появиться легкий кашель, у других — боли в теле, у третьих — тошнота, а у кого-то первым симптомом будет лихорадка», — рассказал Чанг. По его словам, септический шок часто приводит к образованию небольших тромбов в кровеносных сосудах, которые лишают конечности кислорода и приводят к гибели тканей. В этом случае врачам приходится ампутировать пораженную конечность, чтобы спасти жизнь человека, заключил Чанг.

Ранее издание The Sun рассказало о 22-летней начинающей модели из американского города Тайлер, штат Техас, которая лишилась всех конечностей после похода на концерт. Ампутация потребовалась из-за развившегося у нее тяжелого воспаления легких.