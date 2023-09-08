Девушка отказалась знакомиться с парнем и столкнулась с неожиданной реакцией

Девушка опубликовала в TikTok ролик, в котором рассказала, как отказалась знакомиться с парнем и столкнулась с неожиданной реакцией. После того, как блогерша отказалась продолжать общение, парень ударил ее кирпичом по голове.

«Мужчина схватил кирпич и начал бить меня по лицу, потому что я не захотела давать ему свой номер», — сказала автор ролика. Девушка также добавила, что никто из окружающих не стал останавливать мужчину и не защитил ее. «Все просто смотрели на происходящее. Я хочу, чтобы мужчины вели себя как мужчины», — заключила она.

Позже девушка опубликовала еще один ролик, в котором показала следы удара на голове. «Я никому такого не пожелаю», — сказала она.

«Мне жаль, что это произошло с вами. Мужчины боятся мужчин, но называют себя защитниками», — написала под роликом комментаторша. Другие пользователи также посочувствовали автору видео и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что пожаловалась в популярный агрегатор такси на поведение водителя, который требовал ее номер телефона. Последовавшую за этим реакцию девушка сочла неадекватной: после обращения сервис опубликовал в сети ее личные данные.