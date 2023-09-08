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13:02, 8 сентября 2023Экономика

Активам Volvo в России нашли нового собственника

Минпромторг заявил о передаче активов шведского Volvo российскому инвестору
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Randall Hill / Reuters

Активы шведского автоконцерна Volvo в России передали отечественному инвестору, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В ведомстве добавили, что вместе с новым собственником был найден российский партнер для развития производства на площадке завода в Калуге. В настоящее время продолжается работа по скорейшему возобновлению ее работы, добавили в пресс-службе.

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Как сообщает агентство со ссылкой на базу данных ЕГРЮЛ, завод по производству грузовиков в Калуге, а также несколько других структур компании перешли под операционный контроль предпринимателя Игоря Кима. Кроме того, стало известно, что гендиректором завода Volvo Trucks («Стоков Машинное Оборудование») стал первый зампред правления «Экспобанка» Алексей Санников, являющийся также партнером Кима по бизнесу в сфере продажи автомобилей. При этом совладельцами этого предприятия все еще числятся AB Volvo (75 процентов) и Volvo Trucks Region CE Gmbh (25 процентов).

Компания Volvo Group с конца февраля 2022 года прекратила выпуск грузовиков в России. Кроме того, компания после начала специальной военной операции России на Украине первой объявила о прекращении поставок в Россию легковых автомобилей.

В октябре 2022-го сообщалось, что корпорация допускает полную или частичную продажу бизнеса в стране. Тогда уточнялось, что росссийские активы влючают в себя заводы сварки и окраски кабин, сборку грузовиков на 15 тысяч единиц техники в год в Калуге, а также четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах России.

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    Мария Черкасова
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