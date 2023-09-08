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23:24, 8 сентября 2023Россия

Путин назвал ключ к внутреннему воспитанию человека

Путин: понимание причастности к задачам страны внутренне воспитывает людей

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал ключом к внутреннему воспитанию человека понимание причастности к задачам страны. Так он ответил на один из вопросов на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), передает РИА Новости.

«Приходя сюда, вы чувствуете сопричастность к задачам, которые стоят перед страной, ответственность за страну, в этом, мне кажется, естественное дело, потому что (это — Примечание «Ленты.ру») те структуры, которые занимались и занимаются до сих пор этим ядерным щитом для страны, обеспечивая ее стратегическую безопасность», — сказал Путин.

По словам президента, решение создать физико-математический центр было необходимым новым шагом вперед для развития науки. «И конечно, надо двигаться дальше, потому что, только заложив базу, нельзя ждать окончательных результатов, которые нужны стране», — добавил он.

Владимир Путин в рамках встречи с молодыми учеными также дал одному из них совет по выбору жены. По его мнению, такая женщина должна мыслить образами, а мужчине, находящемуся в поиске, не стоит ограничивать себя стереотипами.

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    Александра Синицына
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