Путин дал совет по выбору жены молодому ученому

Путин порекомендовал молодому ученому искать жену, которая мыслит образами

Президент России Владимир Путин посоветовал молодому ученому искать жену, которая мыслит образами. Его слова приводит РИА Новости.

Выпускник филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал российскому главе о частице нейтрино. Президент пожелал ему удачи в ее изучении, на что ученый добавил: «и в поиске жены».

«Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?» — спросил Путин.

Юноша уточнил, что супруга должна быть архитектором, тогда она, по его мнению, будет чувствовать красоту вселенной. Вялков подчеркнул, что точно так же эту красоту чувствует физик и математик. В свою очередь, Путин порекомендовал ему не ограничиваться стереотипами.

Ранее Путин рассказал о достижениях России в ядерной сфере.