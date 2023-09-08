Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:54, 8 сентября 2023Россия

Путин дал совет по выбору жены молодому ученому

Путин порекомендовал молодому ученому искать жену, которая мыслит образами
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посоветовал молодому ученому искать жену, которая мыслит образами. Его слова приводит РИА Новости.

Выпускник филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал российскому главе о частице нейтрино. Президент пожелал ему удачи в ее изучении, на что ученый добавил: «и в поиске жены».

«Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?» — спросил Путин.

Юноша уточнил, что супруга должна быть архитектором, тогда она, по его мнению, будет чувствовать красоту вселенной. Вялков подчеркнул, что точно так же эту красоту чувствует физик и математик. В свою очередь, Путин порекомендовал ему не ограничиваться стереотипами.

Ранее Путин рассказал о достижениях России в ядерной сфере.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Уничтожение российскими силами второго танка Challenger 2 за неделю объяснили

    Путин назвал ключ к внутреннему воспитанию человека

    Глава генштаба Британии раскрыл свою реакцию на уничтожение Challenger 2

    Российский суд приравнял эмодзи к подписи в документах

    В США рассказали о судьбе поставленного на Украину ЗРК Patriot

    Путин дал совет по выбору жены молодому ученому

    В российском городе задержали причастных к массовому отравлению шаурмой

    Сборная Испании разгромила Грузию со счетом 7:1 в отборе к Евро-2024

    Путин заинтересовался поисками темной материи

    Анна Семенович рассказала о преследующем ее кошмаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости