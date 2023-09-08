Путин рассказал о достижениях России в ядерной сфере

Президент Путин: достижения России в ядерной сфере впечатляют

Президент России Владимир Путин заявил, что достижения страны в ядерной сфере впечатляют. Это является «какой-то фантастикой», отметил он на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове, говорится в сообщении на сайте Кремля.

По словам Путина, новый проект по физике высоких плотностей энергии в центре важен для обороноспособности России.

«Я понимаю, насколько это важно и для экономики, и для народного хозяйства, и для повышения обороноспособности страны, с некоторыми достижениями в этой сфере я знаком», — отметил президент.

На встрече с учеными Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, в том числе для ограничения развития России. Глава государства напомнил о своем визите в город в 2014 году. Тогда, сказал он, недоброжелатели страны только делали первые шаги в попытках ограничить технологический суверенитет государства.