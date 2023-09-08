Хирург предупредил о влиянии виски на мужское здоровье

Хирург Умнов: злоупотребление виски может спровоцировать у мужчин бесплодие

Злоупотребление виски может привести к развитию ряда тяжелых заболеваний, предупредил хирург Александр Умнов. О влиянии этого алкогольного напитка, в частности, на здоровье мужчин он рассказал в беседе с NEWS.ru.

Среди болезней, которыми грозит злоупотребление виски, врач назвал панкреатит, цирроз печени, язву желудка, алкогольную кардиомиопатию, болезни почек, аритмию, энцефалопатию. «Виски может содержать фенол, уничтожающий эритроциты в крови. Может вызывать мужское бесплодие», — сказал он.

Хирург также сравнил виски с известным в России напитком, который не настолько романтизирован в массовой культуре. «Виски получают путем перегонки перебродившего сусла, которое готовится из ячменного солода, кукурузы, пшеницы или ржи. То есть в каком-то смысле, виски — это шотландский самогон», — заключил Умнов.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанола должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.