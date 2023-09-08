Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:45, 8 сентября 2023Ценности

Внешность Собчак в облегающем платье раскритиковали в сети

Кадр: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в облегающем наряде, и ее внешний вид раскритиковали в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость предстала в асимметричном коричневом платье с вырезом сбоку и одним рукавом и в мюлях на каблуках. Так она прошлась по улице перед камерой, держа в руке телефон и дополнив образ золотистыми цепями на шее. «Ну что, чую последние теплые дни, надо наслаждаться», — подписала автор пост.

Подписчики оценили видео Собчак в комментариях. «Ксения, вам бодипозитив не к лицу. Сопливый трикотаж совсем не ваше», «Это платье не для вас. Оно определенно для тех, у кого нет складок на боках», «Фигура после 40 реально ухудшается», «По бокам жировые складки», «Ксения, срочно в зал», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре телеведущая Ксения Бородина высмеяла новый стиль Собчак фразой «какая муха тебя укусила?». Так, супруга режиссера Константина Богомолова поделилась видео, на котором она запечатлена в облегающем черном топе с вырезами под грудью, дырявых джинсах и остроносых мюлях.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    Названо оптимальное количество пасты для хорошей чистки зубов

    В Финляндии начали разбрасывать вакцину от бешенства на границе с Россией

    Жесткое задержание неонацистов попало на видео

    Москвичам рассказали о революционных переменах в городе

    Россиянин разгромил мемориал Пригожину и Уткину и попал под уголовную статью

    Фьюри заявил о желании провести еще один поединок с Нганну

    Раскрыто имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky

    Российский полицейский получил взятку и попал под следствие

    В Армении заявили об обнаружении оружия по делу пророссийского блогера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости