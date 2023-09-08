Внешность Собчак в облегающем платье раскритиковали в сети

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в облегающем наряде, и ее внешний вид раскритиковали в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость предстала в асимметричном коричневом платье с вырезом сбоку и одним рукавом и в мюлях на каблуках. Так она прошлась по улице перед камерой, держа в руке телефон и дополнив образ золотистыми цепями на шее. «Ну что, чую последние теплые дни, надо наслаждаться», — подписала автор пост.

Подписчики оценили видео Собчак в комментариях. «Ксения, вам бодипозитив не к лицу. Сопливый трикотаж совсем не ваше», «Это платье не для вас. Оно определенно для тех, у кого нет складок на боках», «Фигура после 40 реально ухудшается», «По бокам жировые складки», «Ксения, срочно в зал», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре телеведущая Ксения Бородина высмеяла новый стиль Собчак фразой «какая муха тебя укусила?». Так, супруга режиссера Константина Богомолова поделилась видео, на котором она запечатлена в облегающем черном топе с вырезами под грудью, дырявых джинсах и остроносых мюлях.