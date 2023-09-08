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14:18, 8 сентября 2023Среда обитания

Жители российского города пожаловались на ядовитый дым

Жители Новосибирска пожаловались на ядовитый дым из труб колонии ИК-18

Фото: РИА Новости

В Октябрьском районе Новосибирска, который позиционируется как экологичный и славится уникальной природой, жители заметили «ядовитый дым». Об этом узнало издание «Осторожно, новости».

Дым идет из труб на территории исправительной колонии ИК-18, рассказала одна из местных жительниц. Она пожаловалась, что черный едкий дым стоит на территории района почти каждый день.

Руководство и госслужащие учреждения объясняют, что дым появляется из отопительных печей и не яваляется опасным, поскольку работники сжигают только дрова и уголь. Однако печи работают и летом в 30-градусную жару, подчеркивает жительница, сомневаясь в том, что в это время года их используют для отопления.

Странную природу дыма подтверждают и бывшие сотрудники колонии, рассказавшие редакции, что в печи сжигают вредные отходы производства мебели, в том числе остатки материалов с лакокрасочным покрытием. Сначала власти обещали перевести колонию на центральное отопление к 2020 году, однако позже срок сдвинулся на 2027 год.

Ранее жители Челябинска пожаловались на появление рыжего «гриба», состоящего из вредных выбросов Челябинского металлургического комбината. Челябинцы отмечают, что в окрестностях завода из-за мощных столбов выбросов постоянно стоит невыносимый запах, из-за которого им трудно дышать.

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    Мария Грушко
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