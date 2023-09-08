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22:12, 8 сентября 2023Бывший СССР

Явка на выборах в парламент ДНР превысила 50 процентов

Глава избиркома Высоцкий: явка на выборах в парламент ДНР составила 59,04 %
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) завершился первый день основного голосования. По предварительным данным, явка на выборах в народный совет региона превысила 50 процентов. Об этом сообщил глава региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий, передает ТАСС.

По его данным, на выборах в парламент республики предварительная явка избирателей составила 59,04 процента, на выборах депутатов Донецкого городского совета предварительная явка составила 56,10 процента.

В Луганской народной республике (ЛНР) почти 43 процента избирателей проголосовали на выборах в регионе к концу первого дня основного голосования. Об этом сообщила на брифинге зампред регионального избиркома Марианна Сумская. По ее информации, на конец дня 8 сентября явка составила 42,74 процента.

В ЛНР проходят выборы как в республиканский парламент, так и в представительные органы муниципальных образований.

10 сентября в России состоится единый день голосования. В разных регионах страны пройдут выборы мэров, губернаторов, депутатов местных заксобраний. Там, где предусмотрен многодневный формат голосования, выбор можно будет сделать в течение нескольких дней — с 8 по 10 сентября. При этом в четырех новых регионах России губернаторов будут выбирать не сразу — сперва там завершатся выборы в парламент.

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    Марина Совина
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