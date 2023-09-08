Жителям 11 регионов России пообещали заморозки

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал заморозки в 11 регионах России

В 11 регионах России прогнозируется температура ниже нуля градусов. О заморозках сообщил научрук Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Заморозки до 1-2 градусов в ближайшие ночи ожидаются в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях, Карелии. В Алтайском крае, в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура ночью будет опускаться до минус 3 градусов», — спрогнозировал он.

В Омской области столбики термометров опустятся до 5 градусов ниже нуля, в Иркутской области — до 7 градусов. По мнению специалиста, такие температуры можно назвать не заморозками, а легкими морозами.

Ранее Вильфанд заявил, что в четырех регионах России ожидается аномально высокая температура. В частности, аномально высокая погода ожидается в Забайкальском крае и в Амурской области. Так, в Чите в конце рабочей недели ожидается 27-32 градуса тепла, в Благовещенске — 25-29 градусов, что выше нормы на 7 градусов.