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07:49, 8 сентября 2023Россия

Жителям 11 регионов России пообещали заморозки

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал заморозки в 11 регионах России

Фото: Булкин Сергей / news.ru / Global Look Press

В 11 регионах России прогнозируется температура ниже нуля градусов. О заморозках сообщил научрук Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Заморозки до 1-2 градусов в ближайшие ночи ожидаются в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях, Карелии. В Алтайском крае, в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура ночью будет опускаться до минус 3 градусов», — спрогнозировал он.

В Омской области столбики термометров опустятся до 5 градусов ниже нуля, в Иркутской области — до 7 градусов. По мнению специалиста, такие температуры можно назвать не заморозками, а легкими морозами.

Ранее Вильфанд заявил, что в четырех регионах России ожидается аномально высокая температура. В частности, аномально высокая погода ожидается в Забайкальском крае и в Амурской области. Так, в Чите в конце рабочей недели ожидается 27-32 градуса тепла, в Благовещенске — 25-29 градусов, что выше нормы на 7 градусов.

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    Анастасия Шейкина
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