Четырем регионам России спрогнозировали аномально высокую температуру

Вильфанд спрогнозировал аномально высокую температуру в четырех регионах России

В четырех регионах России ожидается аномально высокая температура. Об этом сообщил научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

«Самые большие аномалии, наиболее значительные отклонения от нормы прогнозируются на северо-востоке европейской России – в Ненецком автономном округе и в Республике Коми. Туда идет адвекция теплых воздушных масс», — сообщил синоптик.

По его прогнозам, в этих регионах температура будет выше нормы на 7-8 градусов и составит от 18 до 21 градуса выше нуля в период с 6 по 7 сентября. Вильфанд назвал такие показатели очень высокими для северо-востока России.

Помимо этого, аномально высокая погода ожидается в Забайкальском крае и в Амурской области. Так, в Чите в конце рабочей неделе ожидается 27-32 градуса тепла, в Благовещенске — 25-29 градусов, что выше нормы на 7 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов предрек бабье лето только пяти городам России — с 8 сентября оно ожидается в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Смоленске и Твери. До прихода бабьего лета в указанных городах, за исключением Твери, ожидается похолодание.