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11:21, 5 сентября 2023Среда обитания

Бабье лето предрекли только пяти городам России

Синоптик Шувалов: бабье лето придет в Петербург, Псков, Тверь и еще два города

Фото: oroch / Shutterstock / Fotodom

Бабье лето придет 8 сентября только в пять городов России — Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Смоленск и Тверь. В других регионах синоптики пока не ожидают потепления. Такую погоду предрек метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, пишет Ura.ru.

Синоптик отметил, что до прихода бабьего лета в указанных городах, за исключением Твери, ожидается похолодание. Температура воздуха днем опустится до 14-18 градусов Цельсия, в ночные часы в Ленинградской области — до 3-8 градусов, в Псковской и Смоленской областях — до 5-10 градусов Цельсия.

«Потом над Балтикой и Скандинавией разворачивается большой хороший антициклон, и уже в пятницу дневная температура составит 20-22 градуса Цельсия. В выходные — 22-24 градуса Цельсия. Погода до 24 градусов сохранится до 13—14 сентября. Такое молодое "бабье лето". К концу периода, я думаю, захватим и Тверь. Получается пять-шесть дней хорошей солнечной, яркой погоды», — спрогнозировал Шувалов.

Метеоролог добавил, что в Поволжье, Кировской области и в Татарстане ожидается «женская осень». «Здесь в среду 6 сентября температура рухнет с 20-22 градусов Цельсия сразу же на 10 градусов. Ожидается 12-13 градусов тепла и дождь на целые сутки. Это Казань, Киров, Чебоксары, Пермь. Таким образом туда бабье лето придет с небольшим опозданием. Сначала им нужно будет пережить "женскую осень"», — пояснил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что периоды бабьего лета прогнозируются на всей территории европейской части России. В конце августа-начале сентября отрезки теплой, ясной погоды могут чередоваться с периодами ненастья.

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    Нина Ташевская
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