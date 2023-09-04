Жителей российского региона предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд предупредил о ливнях и граде в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Краснодарского края об опасной погоде. В ряде российских регионов, по его словам, ожидаются ливни и град, передает ТАСС.

«В Краснодарском крае погода будет опасной. Сильный дождь, периодически переходящий в ливень, в отдельных районах будут потоки в горах скатываться в реки, будет переполнение уровня воды в реках», — отметил синоптик.

Вильфанд рассказал, что гроза, град и ветер до 25 метров в секунду ожидаются на территории региона от Анапы до Сочи. Специалист порекомендовал воздержаться от прогулок по берегу моря.

Ливни и сильный ветер также прогнозируются в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Аналогичная погода будет в Новосибирской, Томской областях, а в Оренбургской области возможны заморозки до минус двух градусов, заключил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что периоды бабьего лета прогнозируются на всей территории европейской части России. В конце августа-начале сентября отрезки теплой, ясной погоды могут чередоваться с «периодами ненастья».

