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15:16, 31 августа 2023Среда обитания

Одной части России предрекли бабье лето

Вильфанд: бабье лето ожидается на всей территории европейской части России

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Периоды бабьего лета прогнозируются на всей территории европейской части России. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его словам приводит «Интерфакс».

В конце августа-начале сентября отрезки теплой, ясной погоды могут чередоваться с «периодами ненастья». Это считается обычным явлением. «Нужно сначала ощутить дискомфорт, нужно померзнуть, поежиться», — уточнил Вильфанд.

Несмотря на это, метеоролог предупредил, что в сентябре средняя температура на европейской территории России, Урале и в Сибири прогнозируется выше нормы. Значения, близкие к оптимальному для этого времени года, в Гидрометцентре ожидают в южной части Дальневосточного федерального округа и на Камчатке.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении в Центральной России периода молодого бабьего лета, которое традиционно приходится на конец августа-начало сентября. Теплые погодные условия продержатся в стране в течение недели. Ближе к середине сентября среднесуточные температуры начнут медленно опускаться ниже отметки 15 градусов Цельсия.

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    Анатолий Акулов
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