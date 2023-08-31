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12:14, 31 августа 2023Среда обитания

Названы сроки окончания летней погоды в Центральной России

Метеоролог Тишковец: летняя погода продержится в течение первой недели осени

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России начался период молодого бабьего лета, которое приходится на конец августа — начало сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с «Лентой.ру» он назвал сроки окончания летней погоды.

По словам метеоролога, метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха превышает 15 градусов, продержится в течение первой недели сентября, после чего осень начнет медленно, но верно вступать в свои права.

Поводя итоги лета, Тишковец отметил, что сезон в Центральной России оказался на 0,3 теплее нормы. Всего за этот период выпало 285 миллиметров осадков, что на 18 процентов больше нормы. «Несмотря на то что лето было неустойчивое за счет июня, июля, август все-таки вытянул ситуацию и подарил нам больше погожих, солнечный дней, то есть из 92 дней лета дожди у нас шли 33 дня — это 35 процентов от всего летнего времени», — добавил он.

Ранее Евгений Тишковец рассказывал, что осень в Центральной России начнется с июльского тепла, то есть температурного режима, больше характерного для самого разгара лета.

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    Екатерина Смирная
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