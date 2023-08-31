Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:29, 31 августа 2023Среда обитания

Жителям Центральной России предрекли июльское тепло 1 сентября

Метеоролог Тишковец: осень в Центральной России начнется с июльского тепла

Фото: Unsplash

Осень в Центральной России начнется с июльского тепла, то есть температурного режима, больше характерного для самого разгара лета. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с «Лентой.ру» он поделился прогнозом погоды на 1 сентября.

Большая часть европейской территории России, за исключением запада, Урала, Предуралья, будет находиться под влиянием гребня антициклона, благодаря чему ожидается солнечная и по-летнему теплая погода, пояснил метеоролог.

«В столичном регионе переменная обычность или облачность с прояснениями, осадков не будет, ветер юго-восточный — 3,8 метра в секунду. В Москве ночью плюс 13-15, по области — 10-15. На период мероприятий, связанных с Днем знаний, то есть в районе 9-10 часов утра, уже будет 18-20, а днем воздух прогреется до 25-27 в Москве и 23-28 в Подмосковье, Центральной России», — рассказал Тишковец.

При этом кратковременные дожди и грозы ожидаются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и вдоль западных границ — в Смоленской и Брянской областях. Короткие ливни с грозами также пройдут в Крыму и, возможно, в отдельных в южных районах республик Северного Кавказа. Дожди локального и скоротечного характера прогнозируются и на большей части Урала, в Западной Сибири.

Ранее стало известно, что в школах Крыма для большинства классов отменили торжественные линейки в честь Дня знаний. В целях обеспечения безопасности мероприятия пройдут только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия раскрыла данные о взятых в плен членах украинской ДРГ

    Крупнейшая британская оборонная компания запустит производство на Украине

    Дрон-камикадзе упал на гостиницу возле администрации Брянской области

    В США назвали решающий фактор в потенциальной войне с Китаем

    Психолог назвала способы распознать пассивную агрессию и противостоять ей

    В России высказались о значимости смены главы Минобороны Украины для СВО

    Одна категория студентов в России получит финансовую поддержку

    Жителям Центральной России предрекли июльское тепло 1 сентября

    Медведев решил задачу на вычитание по Украине и получил «совсем грустные цифры»

    Известная актриса прошлась по улице в прозрачном платье без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости