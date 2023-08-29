В российском регионе отменили школьные линейки для большинства классов

Линейки в школах Крыма пройдут только для первых, девятых и одиннадцатых классов

В школах Крыма для большинства классов отменили торжественные линейки в честь Дня знаний. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

1 сентября линейки пройдут только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов школ российского региона. По словам Аксенова, это решение было принято в целях обеспечения безопасности.

При этом организовывать праздник в школах могут индивидуально. «При соблюдении необходимых требований, например, небольшие сельские школы смогут увеличить число классов, которые примут участие в торжественном мероприятии. Остальные ребята встретят новый учебный год в своих кабинетах», — написал Аксенов

Ранее стало известно, что в Белгороде перед началом учебного года на окна школ и детских садов решили наклеить бронированную пленку. Также пленкой будут обклеивать стекла школьных автобусов.