В Белгороде решили обклеить окна школ бронированной пленкой

На окна школ и детсадов в Белгороде наклеят тысячи метров бронированной пленки

В Белгороде перед началом учебного года на окна школ и детских садов решили наклеить бронированную пленку. Об этом сообщили в городской мэрии, пишет РИА Новости.

«Всего 65 тысяч квадратных метров пленки в 52 школы и 70 детских садов», — пояснили в администрации Белгорода.

На данный момент министерство образования занимается распределением пленки между детсадами и школами. Помимо этого, известно, что пленкой будут обклеивать стекла школьных автобусов. Работы планируется завершить к 1 сентября.

В июле губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во всех образовательных учреждениях региона введут учебную программу по гражданской обороне. Он добавил, что чем раньше у детей сформируется навык оказания помощи и защиты, тем быстрее к ним придет понимание того, как действовать в кризисных ситуациях.