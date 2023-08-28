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17:36, 28 августа 2023Россия

В Белгороде решили обклеить окна школ бронированной пленкой

На окна школ и детсадов в Белгороде наклеят тысячи метров бронированной пленки

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Белгороде перед началом учебного года на окна школ и детских садов решили наклеить бронированную пленку. Об этом сообщили в городской мэрии, пишет РИА Новости.

«Всего 65 тысяч квадратных метров пленки в 52 школы и 70 детских садов», — пояснили в администрации Белгорода.

На данный момент министерство образования занимается распределением пленки между детсадами и школами. Помимо этого, известно, что пленкой будут обклеивать стекла школьных автобусов. Работы планируется завершить к 1 сентября.

В июле губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во всех образовательных учреждениях региона введут учебную программу по гражданской обороне. Он добавил, что чем раньше у детей сформируется навык оказания помощи и защиты, тем быстрее к ним придет понимание того, как действовать в кризисных ситуациях.

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    Никита Абрамов
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