В Белгородской области введут учебную программу по гражданской обороне

В белгородских образовательных учреждениях введут программу по гражданской обороне

Во всех образовательных учреждениях Белгородской области введут учебную программу по гражданской обороне. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания с правительством, запись опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«Ввести дополнительные образовательные программы не только в колледжах и вузах, но и в школах и детских садах. Мы должны формировать навык собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни у детей», — сказал Гладков в ответ на предложение начальника управления региональной безопасности Евгения Воробьева.

Он добавил, что чем раньше у детей сформируется навык оказания помощи и защиты, тем быстрее к ним придет понимание того, как действовать в кризисных ситуациях. По мнению Гладкова, такие занятия должны быть обязательными для всей бюджетной сферы с начала нового учебного года— первоочередно это должно касаться школ и детсадов приграничных районов Белгородской области.

Решение о введении специальной программы по гражданской обороне будет прорабатываться с родителями и директорами, сказал Гладков, подчеркнув, что такие мероприятия должны быть обязательно организованы.

Ранее в Минпросвещении России анонсировали появление в российских школах предмета «Основа безопасности и защита Родины» — он заменит курс Основ безопасности жизнедеятельности. Глава министерства просвещения Сергей Кравцов отметил, что частью школьной программы всегда были уроки начальной военной подготовки, а программа уроков ОБЖ является расширенной версией, включающей курс оказания различной помощи и порядок действий при техногенных или природных катастрофах.