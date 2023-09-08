Необычные дорожные знаки появились в Москве

Дорожные знаки с подбадривающими надписями появились в Москве

На московских улицах появились необычные дорожные знаки. Они призваны подбодрить жителей столицы, передает Telegram-канал «Московские новости».

Знаки призывают горожан чаще прислушиваться к себе и реже обращать внимание на чужое мнение. Фото с некоторыми из знаков попали в сеть.

Знак с надписью «Можно получать удовольствие от работы на заводе» установлен напротив предприятия, а табличка с надписью «Можно делать то, что никто не понимает» — напротив скандальной скульптуры в форме куска глины в центре города. Другие знаки «разрешают» россиянам сомневаться по поводу будущей профессии, получать удовольствие от хобби и заниматься бегом для снятия стресса.

Ранее в сентябре в Подмосковье обнаружили дорожный знак, направляющий к несуществующему «Щелкинскому» шоссе. Речь идет об указателе на федеральной трассе М8 «Холмогоры» Ярославского шоссе, где подразумевалась надпись «Щелковское шоссе». Ошибку заметили после жалоб водителей. Некоторые жители столичного региона сочли ошибку высмеиванием участка сужения Щелковского шоссе.