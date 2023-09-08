Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:38, 8 сентября 2023Среда обитания

Необычные дорожные знаки появились в Москве

Дорожные знаки с подбадривающими надписями появились в Москве

Фото: Mikhail Abramkin / Unsplash

На московских улицах появились необычные дорожные знаки. Они призваны подбодрить жителей столицы, передает Telegram-канал «Московские новости».

Знаки призывают горожан чаще прислушиваться к себе и реже обращать внимание на чужое мнение. Фото с некоторыми из знаков попали в сеть.

Знак с надписью «Можно получать удовольствие от работы на заводе» установлен напротив предприятия, а табличка с надписью «Можно делать то, что никто не понимает» — напротив скандальной скульптуры в форме куска глины в центре города. Другие знаки «разрешают» россиянам сомневаться по поводу будущей профессии, получать удовольствие от хобби и заниматься бегом для снятия стресса.

Ранее в сентябре в Подмосковье обнаружили дорожный знак, направляющий к несуществующему «Щелкинскому» шоссе. Речь идет об указателе на федеральной трассе М8 «Холмогоры» Ярославского шоссе, где подразумевалась надпись «Щелковское шоссе». Ошибку заметили после жалоб водителей. Некоторые жители столичного региона сочли ошибку высмеиванием участка сужения Щелковского шоссе.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

    Стала известна причина задержания Панина в Эстонии

    Жители российского города пожаловались на ядовитый дым

    Памела Андерсон решила распродать одежду времен своей молодости

    Ипотеку под два процента запустили в одном российском регионе

    Американский разведчик объяснил цель приезда Блинкена в Киев

    Созданы химерные эмбрионы свиньи и человека

    Минобороны заявило об уничтожении станции обнаружения маловысотных целей СТ-68У

    Минобороны сообщило об улучшении положения российских войск в зоне спецоперации

    Минобороны заявило об уничтожении 31 украинского беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости