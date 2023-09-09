Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 800

Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 820

Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 820 человек. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на МВД страны.

По данным министерства, еще 672 человека пострадали. В настоящий момент власти расчищают дороги, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи. Несколько домов в близлежащих от эпицентра землетрясения городах частично или полностью разрушены.

В ночь с 8 на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр располагался в 77 километрах к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 километров.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что граждан России нет среди пострадавших от землетрясения.