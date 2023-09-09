МИД заявил об отсутствии граждан России среди пострадавших в Марокко

Захарова: россияне не пострадали от землетрясения в Марокко

Граждан России нет среди пострадавших от землетрясения в Марокко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об отсутствии пострадавших говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.

По ее словам, после происшествия посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Марокко в ночь с 8 на 9 сентября. Эпицентр землетрясения располагался в 77 километрах к юго-западу от города Марракеша, где живут 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Врачам не удалось спасти 632 человека, еще 329 получили травмы. Землетрясение затронуло провинци Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Шихауа и Тарудант.

Соболезнования королю Марокко после землетрясения выразил президент России Владимир Путин.