Число погибших при землетрясении в Марокко возросло вдвое

Al-Arabiya: число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 632

В Марокко вдвое возросло число погибших при землетрясении — до 632. Еще 329 человек получили ранения, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

Ранее Министерство внутренних дел страны сообщало о 296 жертвах в провинциях и префектурах Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант. Еще 153 человека ранены, они находятся в больницах.

«Число погибших в результате землетрясения возросло до 632, еще 329 человек пострадали», — сообщает Al-Arabiya.

В ночь с 8 на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр располагался в 77 километрах к юго-западу от Марракеша. Очаг залегал на глубине 10 километров.