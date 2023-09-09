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10:14, 9 сентября 2023Мир

Число погибших при землетрясении в Марокко возросло вдвое

Al-Arabiya: число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 632

Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters

В Марокко вдвое возросло число погибших при землетрясении — до 632. Еще 329 человек получили ранения, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

Ранее Министерство внутренних дел страны сообщало о 296 жертвах в провинциях и префектурах Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант. Еще 153 человека ранены, они находятся в больницах.

«Число погибших в результате землетрясения возросло до 632, еще 329 человек пострадали», — сообщает Al-Arabiya.

В ночь с 8 на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр располагался в 77 километрах к юго-западу от Марракеша. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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