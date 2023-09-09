Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 296 человек

МВД Марокко: число погибших в результате землетрясения достигло 296 человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло около 300 человек. Такие предварительные данные приводит МВД королевства, передает ТАСС.

По информации ведомства, погибли по меньшей мере 296 человек в провинциях и префектурах Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант.

Кроме того, подтверждена информация о 153 пострадавших. Они находятся в больницах, где получают необходимую помощь.

Ранее сообщалось о не менее 93 погибших в результате стихии.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в пятницу, 8 сентября, в 23:11 (суббота, 9 сентября, 01:11 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 77 километрах к юго-западу от Марракеша. Очаг залегал на глубине 10 километров.

2 сентября сообщалось, что у побережья Курильских островов сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. Пострадавших и разрушений в результате толчков не было.

