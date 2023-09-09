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11:16, 9 сентября 2023Мир

Путин выразил соболезнования королю Марокко после разрушительного землетрясения

Путин выразил соболезнования королю Марокко после разрушительного землетрясения

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с разрушительным землетрясением. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко», — говорится в телеграмме. Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близких тех, кто пострадал в результате землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Марокко в ночь с 8 на 9 сентября. Эпицентр землетрясения располагался в 77 километрах к юго-западу от города Марракеша, где живут 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Врачам не удалось спасти 632 человека, еще 329 получили травмы. Землетрясение затронуло провинци Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Шихауа и Тарудант.

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    Анастасия Шейкина
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