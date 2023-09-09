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23:52, 9 сентября 2023Россия

Мужчина упал со скульптуры на Арбате и сломал ее

В Москве мужчина упал со скульптуры «Принцесса Турандот» на Арбате, сломав ее

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

В Москве мужчина залез на фонтан-памятник «Принцесса Турандот», который находится у здания театра имени Вахтангова на Арбате, и упал, сломав скульптуру. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что неизвестный забрался на статую, один из элементов которой не выдержал его веса и отломался. Мужчина упал на землю, после чего был госпитализирован. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Ранее стало известно, что в знаменитом российском горном парке «Рускеала» в Карелии пропала статуя Марморика Луки — человечка, являющегося главным символом туристического комплекса. Работники комплекса рассказали, что украден был главный Марморик, «хозяин» горного парка, который «всегда с большой любовью, уважением и теплом принимал гостей».

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    Марина Совина
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