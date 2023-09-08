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14:44, 8 сентября 2023Среда обитания

В России украли Марморика Луку

Из горного парка «Рускеала» в Карелии украли его символ, статую Марморика Луки

Фото: Горный парк «Рускеала»

В знаменитом российском горном парке «Рускеала» в Карелии пропала статуя Марморика Луки — человечка, являющегося главным символом туристического комплекса. Об этом сообщается на странице парка во «ВКонтакте».

Работники комплекса рассказали, что украден был главный Марморик, «хозяин» горного парка, который «всегда с большой любовью, уважением и теплом принимал гостей».

Происшествие сотрудники парка назвали актом вандализма и кражей чужой собственности. «Хотим напомнить, что последствия вандализма могут быть очень серьезными, потому что это преступление, которое наносит материальный и моральный ущерб», — сказано на странице в соцсети. Персонал предупредил, что виновники будут привлечены к ответственности.

В конце мая в другом российском городе, Уфе, был украден знаменитый памятник Клещу Валере — виновниками оказались двое выпускников местной школы. Объект считался самым маленьким памятником в России. Он представлял собой отлитую из серебра фигуру клеща, установленную на постаменте с надписью «Я просто, как и ты, хочу жить!».

Вернуть памятник не удалось, однако менее чем через месяц на месте Клеща Валеры появился новый памятник. Его решили назвать Валерием II Валериевичем.

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    Нина Ташевская
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