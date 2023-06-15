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20:27, 15 июня 2023Среда обитания

В российском городе порадовались возвращению клеща

В Уфе порадовались возвращению памятника клещу Валерию

Кадр: группа «Город Уфа» во «Вконтакте»

В Уфе восстановили памятник клещу Валерию. Новостью об этом пресс-служба администрации российского города поделилась в сообществе «Город Уфа» во «ВКонтакте».

Новый памятник, расположенный возле посольства Уральских гор в Уфе, появился по адресу Мустая Карима, 44, на месте старого. Предыдущий монумент был украден двумя выпускниками школы. Нового клеща решили назвать Валерием II Валериевичем. «‎Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща», — признались в пресс-службе.

Памятник клещу, призванный подчеркнуть важность всех животных в природе и напоминающий о переносимых этим живым существом болезнях, впервые установили в Уфе в 2020 году. О его исчезновении стало известно в мае 2023-го. Тогда же Роспотребнадзор потребовал от похитителей памятника клещу Валере в Уфе вернуть скульптуру на место.

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    Полина Кислицына
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