В российском городе порадовались возвращению клеща

В Уфе порадовались возвращению памятника клещу Валерию

В Уфе восстановили памятник клещу Валерию. Новостью об этом пресс-служба администрации российского города поделилась в сообществе «Город Уфа» во «ВКонтакте».

Новый памятник, расположенный возле посольства Уральских гор в Уфе, появился по адресу Мустая Карима, 44, на месте старого. Предыдущий монумент был украден двумя выпускниками школы. Нового клеща решили назвать Валерием II Валериевичем. «‎Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща», — признались в пресс-службе.

Памятник клещу, призванный подчеркнуть важность всех животных в природе и напоминающий о переносимых этим живым существом болезнях, впервые установили в Уфе в 2020 году. О его исчезновении стало известно в мае 2023-го. Тогда же Роспотребнадзор потребовал от похитителей памятника клещу Валере в Уфе вернуть скульптуру на место.