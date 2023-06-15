В российском городе порадовались возвращению клеща
В Уфе восстановили памятник клещу Валерию. Новостью об этом пресс-служба администрации российского города поделилась в сообществе «Город Уфа» во «ВКонтакте».
Новый памятник, расположенный возле посольства Уральских гор в Уфе, появился по адресу Мустая Карима, 44, на месте старого. Предыдущий монумент был украден двумя выпускниками школы. Нового клеща решили назвать Валерием II Валериевичем. «Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща», — признались в пресс-службе.
Памятник клещу, призванный подчеркнуть важность всех животных в природе и напоминающий о переносимых этим живым существом болезнях, впервые установили в Уфе в 2020 году. О его исчезновении стало известно в мае 2023-го. Тогда же Роспотребнадзор потребовал от похитителей памятника клещу Валере в Уфе вернуть скульптуру на место.