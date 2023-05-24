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19:19, 24 мая 2023Среда обитания

Украденный памятник клещу Валере потребовали вернуть на место

Похитителей памятника клещу Валере в Уфе призвали вернуть скульптуру на место

Кадр: АмурЛИМ / Youtube

Роспотребнадзор потребовал от похитителей памятника клещу Валере в Уфе вернуть скульптуру на место. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Уфа» со ссылкой на заявление ведомства.

«Памятник считается одним из символов Уфы и также напоминал о том, что надо быть бдительным и помнить о болезнях, переносимых клещами», — говорится в сообщении.

О пропаже скульптуры стало известно ранее в мае. Предполагается, что его украли выпускники в день последнего звонка.

Необычный памятник появился в центре Уфы на улице Мустая Карима в октябре 2020 года. Объект считается самым маленьким памятником в России. Он представляет собой отлитую из серебра фигуру клеща, установленную на постаменте с надписью «Я просто, как и ты, хочу жить!»

Автор скульптуры Олег Чегодаев пообещал заменить клеща. Уже готовится новый памятник, который назовут «Валерий II». Клеща установят на прежнее место, но уже более надежным способом.

Платон Щукин
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