В Крыму сбили еще два беспилотника ВСУ

Аксенов заявил еще о двух сбитых в Крыму беспилотниках ВСУ

На западе Крыма сбиты еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации», — написал он.

Ранее 9 сентября Аксенов заявил, что средства ПВО сбили в северо-западном районе Крыма беспилотник ВСУ. «Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», — добавил он.

В конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму.